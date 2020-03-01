В Свердловской области более 200 пенсионеров обратились за помощью к волонтерам

16:40 | 30.03.2020

Фото: ekaterinburg.bezformata.com

За первую неделю работы волонтерского штаба, организованного в связи с распространением коронавируса, добровольцы приняли и обработали более 200 заявок от пожилых людей из разных городов Свердловской области. По рекомендации властей, людям старше 65 лет не следует выходить на улицу.



Координатор регионального отделения движения «Волонтеры-медики» Павел Чигвинцев отметил, что штаб готовится к увеличению числа заявок, в том числе от лиц с ОВЗ. «Объединенный штаб по помощи пожилым людям работает на полную мощность в Свердловской области. Мы стараемся выполнять заявки в тот же день, поэтому звонить заранее за два-три дня нет необходимости», – комментирует Павел Чигвинцев.



Как убедиться, что к одинокому человеку пришли настоящие волонтеры:

- была подана заявка по номеру телефона 8-800-200-34-11;

- волонтеры всегда знают кодовое слово: это номер заявки, по которой они работают;

- волонтеры заранее обговаривают время визита;

- волонтеры не заходят в квартиру;

- в волонтерской бригаде два человека в опознавательной форме, медицинских масках и перчатках.



Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»