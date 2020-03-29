В Свердловской области новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом нет

14:28 | 30.03.2020

Фото: russia24.pro

В Свердловской области по состоянию на 30 марта новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом нет. Об этом сообщает Роспотребнадзор.



Всего на сегодняшний день в регионе проведено 12,8 тысяч исследований. Обследован 9331 человек. За последние сутки проведено 842 исследования.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»