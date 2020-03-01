Екатеринбургский охотник спас косулю от бродячих псов

12:57 | 27.03.2020

Фото: Евгений Сурнин / Facebook

Екатеринбургский охотник Евгений Сурнин спас раненую косулю от стаи бродячих собак. Животное привезли в ветеринарную клинику, где специалисты зашили раны и оставили животное в вольере.



Ветеринары кормят косулю зеленью, вениками, сеном и зерном. Раненое животное от шока много пьет. Охотник заявляет, что косуля сможет полностью восстановиться. Ее судьба решится после выздоровления.



По словам Евгения Сурнина, такая ситуация с бродячими собаками далеко не редкость. Это происходит из-за того, что люди берут домой собаку, но затем выбрасывают питомца. «Вы обрекаете ее на мучительную собачью жизнь. Кушать хочется всегда — это инстинкт! А вот охотиться, например, как волк, собаке не дано, жизнь не научила. В конкурентной бродячей среде за свалки многие сбиваются в стаи и на промысел в лес! Это катастрофа для охотничьих животных», — пишет охотник в Facebook.



По этой причине Евгений попросил не брать себе милых щенков, если человек не готов оставить его у себя навсегда.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»