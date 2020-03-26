Губернатор Свердловской области будет работать в длительные выходные

09:23 | 27.03.2020

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев призвал в своем видеообращении жителей региона разумно использовать выходную неделю, назначенную президентом РФ.



– Это не каникулы, а необходимые меры безопасности. Я вас очень прошу оставаться дома, побыть в кругу семьи, почитать книгу, посмотреть телевизор. Если ваше предприятие в эти выходные не работает - оставайтесь дома и посветите время своим близким, – призывает Евгений Куйвашев.



Также он заявляет, что сам в это время продолжит работать. То же самое касается и всей системы власти.



Напомним, что в среду, 25 марта, президент РФ Владимир Путин в обращении к населению объявил предстоящую неделю нерабочей, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»