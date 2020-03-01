Рейсы Екатеринбург – Калининград увеличатся в два раза

18:57 | 26.03.2020

В Кольцово увеличится количество рейсов Екатеринбург – Калининград. Вместо двух раз в неделю самолеты начнут летать в город четыре раза. Эти изменения начнут действовать с 19 апреля.



Так, лайнеры будут отправляться в Калининград не только по понедельникам и пятницам, но и по средам и воскресеньям. Отправление из столицы Урала назначено на 9:00, а из Калининграда Екатеринбург в указанные два дня – на 10:30.



Новые рейсы обслуживать будет авиакомпания «Уральские авиалинии» на самолётах Airbus. В пресс-службе компании рассказали, что на этом направлении пассажирам доступны субсидированные тарифы, по которым стоимость билета с 26 марта по 24 мая и с 1 по 23 октября в одну сторону составит 5000 рублей, а с 25 мая по 30 сентября – 6500 рублей. Напомним, что право на субсидированные билеты имеют граждане России в возрасте до 23 лет, женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет.



Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»