Кольцовские таможенники в Екатеринбурге пресекли вывоз старинных самоваров

11:03 | 26.03.2020

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

В Екатеринбурге Кольцовские таможенники пресекли вывоз двух старинных самоваров, которые относятся к категории культурных ценностей как приборы бытового назначения, созданные более 100 лет назад. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.



Самовары общим весом 12,5 кг россиянин пытался отправить в Китай. В таможенной декларации он указал предварительную стоимость товаров в размере 4855 и 5235 рублей. Согласно заключению эксперта, рыночная стоимость самоваров составляет более 36 000 рублей, поскольку они являются культурной ценностью.



Сейчас посылки задержаны. В отношении отправителя ведётся административное расследование. Ему грозит крупный штраф, возможна конфискация товара.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»