Правоохранители Свердловской области накрыли деятельность ОПГ, распространяющей наркотики

15:44 | 25.03.2020

Фото: ok.ru

Ленинский районный суд Екатеринбурга признал виновными семерых наркодилеров виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, пп. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный организованной группой, в крупном размере). За решетку по делу отправятся пять жителей Екатеринбурга и два – Тюмени: Дмитрий Хазов, Евгений Ульянов, Артем Малышкин, Артем Пынзарь, Александр Навет, Виктор Бабенко и Алексей Палванов.



Как сообщает прокуратура Свердловской области, в конце ноября 2017 года неустановленное лицо организовало преступную группу для осуществления незаконного сбыта наркотических средств, их производных синтетического происхождения на территории Свердловской, Тюменской и Челябинской областей. При этом злоумышленниками сбыт наркотиков осуществлялся бесконтактным способом (через тайники), через специально настроенные аккаунты в программах обмена сообщениями. С целью продажи наркотических средств им был создан интернет-магазин.



Формируя структуру преступной группы, неустановленное следствием лицо подыскало путем переписки в программе персональной связи менеджеров по подбору персонала, которые в конце декабря 2017 года подыскали и вовлекли в преступную деятельность Александра Навета, возложив на него обязанности по вовлечению в деятельность преступной группы новых участников. С этого времени Навет стал «менеджером по подбору персонала» в группировке. В дальнейшем в январе 2018 года подсудимый подыскал и вовлек в деятельность преступной группы Палванова, Ульянова, Пынзаря и Бабенко, выполнявших роли руководителей оптовых складов на территории Свердловской, Челябинской и Тюменской областей. В марте 2018 года также неустановленные следствием менеджеры посредством переписки в программе персональной связи подыскали и вовлекли в деятельность преступной группы подсудимых Хазова и Малышкина, которые выполняли роли фасовщиков и закладчиков наркотических средств.



Позже все активные участники группы были задержаны.



«При задержании соучастников правоохранителями из незаконного оборота изъято 588,21 грамм гашиша, 374,35 грамма наркотического средства, 113,82 грамм производного наркотического средства, 0,3 грамма марихуаны, 2,54 грамма другого производного наркотического средства. Всего из незаконного оборота изъято свыше 1 кг наркотических средств», – говорится в сообщении надзорного ведомства.



Сегодня Ленинский районный суд г. Екатеринбурга назначил Дмитрию Хазову и Александру Навету наказание в виде шести лет лишения свободы каждому, Евгению Ульянову, Артему Малышкину, Артему Пынзарю, Виктору Бабенко и Алексею Палванову - наказание в виде семи лет лишения свободы каждому.



Все подсудимые будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»