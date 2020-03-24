Убийство при умышленном нарушении карантина могут приравнять к терроризму

14:24 | 25.03.2020

Фото: Максим Стулов / Ведомости

Умышленное нарушение карантина, повлекшее за собой смерть, будет квалифицироваться как терроризм, хулиганство или диверсия. Об этом сообщила пресс-служба комитета Госдумы по госстроительству и законодательству со ссылкой на его главу Павла Крашенинникова.



Законопроект, ужесточающий наказание за нарушение карантина, внесён на рассмотрение в Госдуму 25 марта. Документ предусматривает до семи лет тюрьмы для тех, чьи действия по неосторожности привело к смерти двух и более лиц.



Крашенников подчеркнул, что проект закона подразумевает именно смертельные последствия, которые возникли по неосторожности: «Если же имело место умышленное причинение смерти одного и более лиц в результате преднамеренного нарушения санитарно-эпидемиологических правил, то такое деяние в зависимости от умысла будет квалифицироваться как терроризм, хулиганство или диверсия (статьи 205, 213, 281 УК РФ)», – заявил политик.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»