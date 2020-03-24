Специалисты «Уралмеханобра» разработали уникальный метод анализа золотосодержащей руды

Зерна золота под оптическим микроскопом Carl Zeiss. Фото: пресс-служба УГМК

Специалисты аналитической лаборатории ОАО «Уралмеханобр», научно-исследовательский и проектный институт входящий в составе УГМК, разработали метод концентрирования зерен золота в руде. Он используется при детальном изучении вещественного состава и строения золотосодержащих руд с целью определения в них размеров частиц драгоценного металла.«Низкая концентрация золота в анализируемых материалах затрудняет изучение его форм нахождения и размеров частиц. Необходимо предварительно удалить породообразующие компоненты, чтобы изучить геометрию, строение и формы частиц золота. Полученная информация используется при разработке технологических схем переработки изучаемого сырья», – отметила заведующий аналитической лаборатории ОАО «Уралмеханобр» Алла Верхорубова.Метод, разработанный специалистами «Уралмеханобра», позволяет увеличить концентрацию зерен золота, исключая при этом их механические повреждения. Он основан на подборе реагентов для селективного растворения минералов и различной скорости их растворения. Необходимый результат достигается за счёт избирательного растворения минеральных фаз анализируемого материала.Селективное растворение дает возможность минералогам обнаружить и достоверно диагностировать более 100 зерен золота при массе пробы 25 грамм, чего невозможно достичь без использования разработанной методики.