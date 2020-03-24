Структуру мэрии Камышлова оштрафовали за симпатию к подрядчику

13:34 | 25.03.2020

В Камышлове по результатам прокурорской проверки муниципальное учреждение «Центр обеспечения деятельности администрации Камышловского городского округа» оштрафовано на 200 тыс. рублей за незаконное увеличение сроков исполнения муниципального контракта по реконструкции водопровода.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в апреле 2019 года МКУ «Центр обеспечения деятельности администрации Камышловского городского округа» был заключен муниципальный контракт с ООО СК «Энергоарсенал» на сумму свыше 13,7 млн. рублей на выполнение работ по реконструкции водопровода для подачи чистой питьевой воды жителям города. Срок выполнения работ по контракту был определен в 2,5 месяца с момента его заключения, но подрядчик сорвал сроки.



Прокуратура провела проверку, выявив факт незаконного изменения условий муниципального контракта в части сроков выполнения работ и возбудила административное дело в отношении МКУ. По результатам его рассмотрения постановлением заместителя руководителя УФАС по Свердловской области «Центр обеспечения деятельности администрации КГО оштрафовано на 200 тыс. рублей.



Добавим, что нарушения были выявлены, когда МКУ возглавлял Денис Калмыков, который лишился должности в сентябре 2019 года после того, как суд приговорил его к пяти годам лишения свободы. Он признан виновным по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в крупном размере»), а также части 3 статьи 160 УК РФ («Присвоение и растрата, совершенное лицом с использованием своего служебного положения»).



Как следует из материалов дела, Калмыков потратил средства, выделенные на поддержку бизнеса в рамках реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Камышловского городского округа». Субсидия предназначалась для компенсации расходов, понесенных бизнесменами на приобретение оборудования, сырья и материалов.

© «Вечерние ведомости»