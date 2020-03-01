В Свердловской области зарегистрированы четыре новых случая заражения коронавирусом

16:49 | 24.03.2020

Фото: yandex.com

За последние сутки в Свердловской области зарегистрировано четыре новых случая заболевания коронавирусом COVID-19. Об этом сообщается на сайте федерального Роспотребнадзора. Таким образом, на данный момент в регионе выявлено 13 случаев заражения новой коронавирусом инфекцией.



«Все случаи заражения COVID-19 в области завозные. Заболевшие, как и пациенты, у которых инфекция была лабораторно подтверждена ранее, прибыли из Европы, они госпитализированы в 40-ю больницу», — сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Свердловской области.



В сообщении федеральной службы Роспотребнадзора уточняется, что по данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане, у которых выявлено заболевание, посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели. В настоящее время все госпитализированные находятся в инфекционных боксах, а результаты подтверждены в установленном порядке. Также определён круг лиц, с которыми они контактировали. Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование.



Всего за последние сутки в России зарегистрировано 57 случаев новой коронавирусной инфекции в 14 регионах.



Из них:



• Москва - 28 случаев;

• Санкт-Петербург - 5 случаев;

• Воронежская область - 4 случая;

• Свердловская область - 4 случая;

• Республика Башкортостан - 3 случая;

• Липецкая область - 2 случая;

• Орловская область - 2 случая;

• Ленинградская область - 2 случая;

• Приморский край - 2 случая;

• Калужская область - 1 случай;

• Чеченская Республика - 1 случай;

• Волгоградская область - 1 случай;

• Республика Татарстан - 1 случай;

• Самарская область - 1 случай.



В Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано 495 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки выписаны по выздоровлению 5 человек: 1 в Московской области, 1 в Кемеровской области, 3 в Красноярском крае. За весь период выписано 22 человека, из них 19 граждан России, 2 граждан КНР и 1 гражданин Италии.



Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»