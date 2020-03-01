Свердловчане собрали на лечение тяжелобольных детей почти 31 миллион рублей

15:46 | 24.03.2020

Жители Среднего Урала собрали почти 31 миллион рублей для тяжелобольных детей. Об этом заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в Instagram.



– Мы сделали это вместе! 30 920 188 рублей собрано на лечение 15 детей, у которых теперь появился реальный шанс преодолеть сложнейшие заболевания, забыть про больничные стены и просто радоваться жизни вместе со своими близкими. Я видел отчеты фондов, которым приходили чеки по 100 и по 500 рублей. Так понемногу, всем миром, мы смогли помочь семьям. И это действительно лучший подарок, который я мог получить на день рождения! – пишет Куйвашев.



Добавим, что в свой день рождения глава региона каждый год рассказывает об одном нуждающемся в помощи ребенке и прикрепляет контакты благотворительного фонда.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»