Свердловчане, попавшие на карантин по коронавирусу, могут дистанционно оформить больничный

20:57 | 23.03.2020

Фото: freeradio.com.ua



Жители Свердловской области, попавшие на карантин по коронавирусу, могут оформить больничный дистанционно, об этом сообщает Telegram-канал «СтопCOVID-19».



Чтобы получить больничный, свердловчанам нужно подать заявление на сайте Фонда социального страхования и предоставить фото документов, подтверждающих выезд за границу.



«Больничный, выданный в связи с карантином, будет оплачиваться частями. Если обычно оплата происходит после закрытия листка нетрудоспособности, то теперь первая выплата поступит после 7 календарных (5 рабочих) дней на больничном, а вторая – после его закрытия», - сообщает канал.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»