Полицейский на служебном автомобиле сбил девушку-пешехода в Екатеринбурге

18:39 | 23.03.2020

В Екатеринбурге сотрудник полиции на перекрестке улиц Шейнкмана-Большакова сбил девушку пешехода. ДТП произошло днем 22 марта. В результате наезда девушка получила многочисленные травмы и была госпитализирована в травматологическое отделение.



По данным veved.ru, за рулем служебного автомобиля находился сотрудник дежурной части УМВД России по Екатеринбургу. В настоящее время по данному факту проводится внутренняя служебная проверка, в ходе которой устанавливаются все обстоятельства аварии.

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