Свердловский СОБР отметил 27-ю годовщину со дня образования

17:31 | 23.03.2020

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области

Сегодня, 23 марта, начальник Управления Росгвардии по Свердловской области генерал-майор полиции Константин Шуршин поздравил сотрудников специального отряда быстрого реагирования с 27-й годовщиной со Дня образования.



Обращаясь к личному составу отряда, он отметил, что за сравнительно небольшую историю существования свердловский СОБР не раз доказал, что его сотрудники способны профессионально выполнять поставленные государством задачи по защите граждан и конституционного строя Российской Федерации.



В праздничный день торжественным приказом за заслуги перед отечеством и профессионализма часть собравшихся лично наградил генерал-майор Константин Шуршин памятными и ценными подарками, в том числе почетными грамотами, сообщила начальник пресс-службы Управления Росгвардии по Свердловской области Ольга Бельская.



Справка:



В соответствии с приказом УВД Свердловской области от 22 марта 1993 года создан специальный отдел быстрого реагирования в составе управления по организованной преступности. На счету его сотрудников немало успешных спецопераций. За время существования отряда погибли 6 его сотрудников, были ранены 106. За проявленную отвагу, смелость и героизм государственными и ведомственными наградами награждены 264 сотрудника, из них орденом Мужества – 30. Четырем сотрудникам Леониду Валову, Владимиру Ласточкину, Александру Монетову, Дмитрию Слинкину посмертно присвоено звание Героя России. Орденом Мужества посмертно награждены Алексей Кротов и Олег Камешков.

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