В Екатеринбурге мусоровоз насмерть сбил дедушку

17:26 | 23.03.2020

Фото: kargoteka.info

Сегодня, 23 марта, в Екатеринбурге произошло ДТП со смертельным исходом. Инцидент произошел на улице Металлургов, 30/1.



По предварительным данным, мусоровоз сдавал назад и задавил пенсионера. В ГИБДД подтвердили эту информацию и пообещали дать официальный комментарий позднее.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»