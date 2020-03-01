В Екатеринбурге задержали закладчика с крупной партией «синтетики»

16:34 | 23.03.2020

Фото предоставлено Отделением по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу

В минувшие выходные в Екатеринбурге сотрудники патрульно-постовой службы полиции в рамках антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!» на Ботанике задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотических средств в крупном размере.



Патрулируя территорию, по адресу Крестинского, 45 бойцы ППСП обратили внимание на подозрительный автомобиль Volkswagen Bora. В этот момент за рулем транспортного средства находился местный житель 1985 года рождения. При виде сотрудников в форме мужчина заметно нервничал. После, при осмотре салона Volkswagen сотрудники полиции обнаружили полимерный сверток с веществом неизвестного происхождения, а также прозрачные пакетики с застежками типа «зип-лок». На место была вызвана следственно-оперативная группа.



В результате проведенного исследования было установлено, что изъятое является наркотиком синтетического происхождения общей массой 67,28 граммов.



После установления личности задержанного выяснилось, что он работает электромонтером, ранее привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.



У полицейских есть основание подозревать задержанного в намерении сбыть указанную партию «синтетики». Судя по всему, мужчина является так называемым «закладчиком», получившим данную оптовую партию запрещенного вещества для фасовки и дальнейшего распространения.



В настоящее время следственным подразделением отдела полиции № 12 в отношении задержанного возбуждено уголовное дело, мужчине грозит срок от 10 до 20 лет. До решения суда он будет находиться под стражей.



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