Председатель свердловского отделения «Красного креста» обратился к губернатору и в прокуратуру в связи с нехваткой медицинских масок

15:19 | 23.03.2020

Фото: radiokp.ru

Председатель отделения общественной организации «Красный крест» в Свердловской области Дмитрий Вершинин в связи с нехваткой медицинских масок в аптеках, а также высоких цен на них, обратился к губернатору и в свердловскую прокуратуру.



Об обращении Вершинина сообщает телеграмм-канал «Раньше всех. Ну почти». По словам председателя организации, в Екатеринбурге зафиксированы факты, когда медицинские маски продаются по 50 рублей за штуку, причем это не самая высокая цена.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»