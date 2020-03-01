В Екатеринбурге возбуждены уголовные дела по факту поджогов бараков на Уралмаше и Эльмаше

10:10 | 23.03.2020

Фото: ekburg.tv

В Екатеринбурге возбуждены уголовные дела по факту поджогов двухэтажных старых домов на Уралмаше и Эльмаше. Об этом сообщил депутат Алексей Вихарев.



Как сообщил народный избранник в своем Facebook, Следователи МВД установили, что в жилых домах на улице Авангардной. 7, улице 40-летия Октября, 39 и 31, улице Шефской, 22а, в переулке Балаклавском, 3 был осуществлен поджог. Сейчас возбуждено четыре уголовных дела по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога). Мера наказания предусмотренная санкциями статьи– лишение свободы сроком до пяти лет.



Также Вихарев отправил запрос в прокуратуру Екатеринбурга для взятия ситуации под особый контроль.



Напомним, на Уралмаше и Эльмаше за неделю сгорело пять бараков, которые готовились к расселению. При этом пожары в домах происходили только по ночам. Местные жители подозревают, что поджоги устраивает застройщик и беспокоятся за свои жилища.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»