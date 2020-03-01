«Фактически впустую». Деньги от продажи бывшего кинотеатра в Екатеринбурге потратили на текущие нужды

17:39 | 20.03.2020

Фото: Андрей Альшевских

27 миллионов рублей, вырученных от продажи бывшего кинотеатра «Темп» на Уралмаше, были потрачены практически впустую. Такие выводы сделал депутат Государственной думы Андрей Альшевских, который запрашивал у мэрии Екатеринбурга данные о том, на какие цели были израсходованы «темповские» деньги.



«В 2012 году администрация города переписала здание «Темпа» на другой кинотеатр – ЕМУП «Салют». Директор муниципального предприятия Сергей Федяков не скрывал, что возрождать крупнейший некогда культобъект Уралмаша не намерен. Продажная сделка произошла в 2016-м. За собрата «Салют» получил от ЗАО «Жилой комплекс “Есенин”» 27,7 млн рублей. Эту сумму Федяков намеревался потратить на развитие вверенной организации. Спустя три года с небольшим не стало и «Салюта». Город навсегда закрыл его двери. Поинтересовался у главы города, на какие все-таки цели разошлись «темповские» деньги. Оказалось, что на уплату налогов, текущий ремонт, оплату коммуналки, приобретение оборудования. Фактически впустую. Ни «Темпа», ни «Салюта», – отметил Андрей Альшевских.



Напомним, что снос бывшего кинотеатра начался 24 марта 2018 года , несмотря на то, что еще 13 марта в Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от возмущенной общественности поступило заявление о включении сооружения в Единый государственный реестр памятников истории и культуры. У экспертов было 90 дней на вынесение вердикта, но новый собственник, не дождавшись, начал разбирать конструкции, сравняв здание с землей.



При этом еще летом 2012 года по запросу депутата Андрея Альшевских региональный «Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры» провел обследование здания, подтвердив, что оно имеет историко-культурную ценность.



Отметим, что по некоторым данным, отношение к новому жилому комплексу на Уралмаше имеет известный в Екатеринбурге владелец строительной компании «Уралбилдинг» Иван Кузнецов (холдинг Acons Group). Портал Е1.RU со ссылкой на источники также сообщал, что к будущему ЖК имеет отношение «Клевер Парк».

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