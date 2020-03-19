Мужчина, убивший бывшую жену в здании суда в Первоуральске, отправлен в СИЗО

16:48 | 20.03.2020

Фото: телеграмм-канал BAZA

Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил в СИЗО мужчину, обвиняемого в убийстве бывшей жены в здании суда в Первоуральске. Под стражей он пробудет до 17 мая 2020 года.



Напомним, что 18 марта на входе в помещение одного из судебных участков Первоуральского судебного района 37-летний мужчина, в отношении которого рассматривалось административное производство по статье 6.1.1 КоАП РФ «Побои», набросился с ножом на бывшую жену, которая выступала пострадавшей в этом деле. Женщина погибла на месте. Злоумышленник также пытался убить судебного пристава и очевидца, пытавшихся защитить женщину, однако смог их только ранить. После случившегося он сбежал. Нашли его в тот же день в доме матери.



По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ «Убийство» и «Покушение на убийство двух лиц». Как рассказали в СКР по Свердловской области, фигуранту дела предъявили соответствующее обвинение. Сейчас проводятся необходимые экспертизы, также с учётом характера совершённых преступлений решается вопрос проведении судебной психиатрической экспертизы.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»