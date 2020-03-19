В Екатеринбурге из-за коронавируса на карантин закроется «Синара Центр»

12:58 | 20.03.2020

Фото: yandex.ru

Культурно-выставочный комплекс «Синара Центр» и галерея «Синара Арт» в Екатеринбурге закроется на карантин с 23 марта до 12 апреля, если режим повышенной готовности не продлят.



Выставку Сальвадора Дали «Сюрреализм – это я» можно увидеть до 22 марта включительно с 11:00 до 21:00 по местному времени. Мероприятия концертного зала переносятся на май.



При этом сотрудники «Синары» продолжат работать и придумывать новые события и выставочные проекты.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»