Сотрудники полиции и МЧС посетили неблагополучные семьи в Екатеринбурге

12:10 | 20.03.2020

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу

В Екатеринбурге сотрудники МВД, МЧС и представитель социальной службы в рамках антинаркотической акции «Семья без наркотиков» провели инструктажи с детьми из неблагополучных семей. Так, 19 марта инспектор по делам несовершеннолетних отдела полиции № 15 совместно с представителями МЧС и администрации Орджоникидзевского района проверили семьи, относящиеся к группе риска, где проживают зависимые от наркотиков и алкоголя лица.



В рамках акции её участники посетили десять адресов, где, в первую очередь, взрослые ранее привлекались к уголовной или административной ответственности за употребление запрещенных веществ, сообщает отделение по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу.



Представитель МВД провела с данными семьями разъяснительные беседы правового характера, посвященные теме вреда употребления наркотиков. Также инспектор напомнила детям и их родителям об административной и уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических средств. В свою очередь, сотрудник спасательной службы напомнил о мерах пожарной безопасности в быту.

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