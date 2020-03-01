В Свердловской области на горячую линию по коронавирусу обратились более 1,2 тысяч человек

15:50 | 19.03.2020

Фото: kazanfirst.ru

Уже более 1,2 тысяч свердловчан обратились на «горячую линию» по номеру 112 с вопросами о новом коронавирусе. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.



Так, за прошедшие сутки операторы обработали 755 поступивших обращений. По словам чиновников, чаще всего люди спрашивают о введенных ограничениях из-за эпидемиологической ситуации в Свердловской области, текущей обстановке в регионе и правилах изоляции после посещения стран, в которых зафиксирован коронавирус.



Добавим, что екатеринбурженка, у которой подтвердился коронавирус, также была выявлена после ее обращения на «горячую линию».

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»