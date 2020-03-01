Вице-мэр Екатеринбурга потратилась на поездку в Италию, прихватив с собой помощницу

Командировка заместителя Главы Екатеринбурга Екатерины Куземки в Италию в феврале этого года вылилась в очередной скандал. Изначально по приезду в уральскую столицу ей пришлось сдать тест на коронавирус (анализ оказался отрицательным), пандемия которого бушует в Италии. Сейчас же выяснилось, что поездка Куземки вылилась в серьезную нагрузку для бюджета, за которую ей еще и заплатили. Кроме этого, с вице-мэром в Европу ездила её помощница Юлия Натарова и сдавала ли она тест на коронавирус, неизвестно, как и о нахождении её на карантине.Делегация из Екатеринбурга посетила с рабочим визитом Италию в середине февраля, посетив Турин, Алессандрию и Геную.Согласно официальным документам, из бюджета Екатеринбурга на авиабилеты для Екатерины Куземки и Юлии Натаровой было потрачено более 100 тысяч рублей, на проживание в гостинице порядка 26 тысяч рублей. При этом Юлия Натарова с 16 по 18 февраля провела отдельно от своего руководителя, проживая в Турине в отеле «Victoria».За поездку в Италию Куземке и Натаровой также полагались командировочные более 25 тысяч рублей каждой.С какой целью вице-мэр взяла с собой в Европу помощницу, тем самым увеличив нагрузку на итоговую смету, неизвестно.