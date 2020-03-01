Новости дня
14:39 | 19.03.2020
фото екатеринбург.рф
Вице-мэр Екатеринбурга потратилась на поездку в Италию, прихватив с собой помощницу
Делегация из Екатеринбурга посетила с рабочим визитом Италию в середине февраля, посетив Турин, Алессандрию и Геную.
Согласно официальным документам, из бюджета Екатеринбурга на авиабилеты для Екатерины Куземки и Юлии Натаровой было потрачено более 100 тысяч рублей, на проживание в гостинице порядка 26 тысяч рублей. При этом Юлия Натарова с 16 по 18 февраля провела отдельно от своего руководителя, проживая в Турине в отеле «Victoria».
За поездку в Италию Куземке и Натаровой также полагались командировочные более 25 тысяч рублей каждой.
С какой целью вице-мэр взяла с собой в Европу помощницу, тем самым увеличив нагрузку на итоговую смету, неизвестно.
© «Вечерние ведомости»
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