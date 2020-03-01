Из-за коронавируса в Свердловском областном суде приостановлен личный прием граждан

В Свердловском областном суде на период с 19 марта по 10 апреля приостановлен личный приём граждан. Это связано с угрозой распространения коронавирусной инфекции.Как сообщается на официальном сайте областного суда, документы могут быть поданы только по почте или через электронную интернет-приемную.Кроме того, с сегодняшнего дня рассмотрению подлежат только категории дел безотлагательного характера (об избрании, продлении, отмене или изменении меры пресечения, о защите интересов несовершеннолетнего или лица, признанного в установленном порядке недееспособным, в случае отказа законного представителя от медицинского вмешательства, необходимого для спасения жизни, и другие), а также в порядке приказного, упрощенного производства. Судебные заседания по прочим категориям дел будут отложены.Основанием для этого стало Постановление Президиума Верховного Суда РФ.