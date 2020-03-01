Полицейские Екатеринбурга проводят акцию по профилактике преступности среди подростков

13:46 | 19.03.2020

В Екатеринбурге сотрудники полиции проводят акцию «Семья без наркотиков», целью которой является профилактика правонарушений среди несовершеннолетних, связанных с употреблением алкогольных и наркотических веществ и воздействие на родителей, злоупотребляющих алкоголем и позволяющих детям совершать неблаговидные поступки.



Так, 17 марта инспекторы по делам несовершеннолетних отдела полиции № 12 осуществили проверку подучетных семей, в которых дети или взрослые были замечены в употреблении запрещенных веществ, сообщает отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.



Полицейские выехали по месту жительства лиц, которым по решению суда установлены ограничения находиться дома с 22.00 до 6.00. В результате из трех адресов, дома оказался только один подросток. По данному факту в отношении законных представителей сотрудники полиции составили административный материал за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.



Кроме того, во время рейда инспекторы ПДН проверили семь мест возможного пребывания подростков, в том числе предприятия торговли, увеселительные заведения, детские дома, школы-интернаты. Никаких правонарушений сотрудниками полиции выявлено не было.



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