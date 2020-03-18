В системе дополнительного образования на Среднем Урале вводится ряд ограничений

12:00 | 19.03.2020

Фото: school78gigant.rnd.eduru.ru

В системе дополнительного образования Свердловской области вводится ряд ограничений. Об этом сегодня на пресс-конференции заявила первый заместитель министра образования и молодежной политики региона Нина Журавлева.



Если ребенок ходит на какие-либо тренировки в спортзал, то, по словам Нины Журавлевой, стоит перенести эти тренировки домой, заниматься самостоятельно. То же касается и кружков по пению и танцам – всем этим на данный момент стоит заниматься в домашних условиях.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»