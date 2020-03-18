В Екатеринбурге ищут пропавшую без вести пенсионерку

10:14 | 19.03.2020

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

Поисковый отряд «Лиза Алерт» объявил о начале поисков 84-летней Людмилы Николаевны Митченко (Лопухиной). Пенсионерка ушла из дома в Екатеринбурге 18 марта и не вернулась.



Приметы: рост 155 см, среднего телосложения, собранные в пучок седые волосы, серые глаза.



На момент пропажи была одета в темные трикотажные штаны и бордовую кофту.



Женщина нуждается в медицинской помощи.



Если вам что-либо известно о местонахождении Людмилы Николаевны, просим сообщить по номерам 8-800-700-54-52 или 112. Также вы можете сообщить имеющуюся информацию инфоргу поискового отряда Олесе 8-922-21-90-672.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»