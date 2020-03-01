Новости дня
19:00 | 18.03.2020
Фото: скрин НТВ
«Представляете, что там сейчас творится?» Депутат Госдумы в эфире федерального канала раскритиковал главу Камышлова
«Органы власти на местах часто тоже вносят свою лепту в панику. Мне сегодня звонят из города Камышлова Свердловской области и говорят, что мэру взбрело подписать постановление о расширении кладбища на случай эпидемии. Представляете, что там сейчас творится?», – рассказал Дмитрий Ионин.
Он добавил, что в условиях различных фейков в СМИ и социальных сетях, информации от органов госвласти, которая зачастую расходится, необходимо выстроить единую информационную вертикаль, чтобы избежать распускания различных недостоверных слухов. Дмитрий Ионин не исключил, что в этом случае либералы могут заявить о том, что власти вновь попытаются установить некий контроль над СМИ, но в этом случае необходимо довериться государству.
«Для коронавируса нет либерала, патриота, силовика или бизнесмена», – заявил Дмитрий Ионин (его выступление можно посмотреть по ссылке).
Ранее, в ходе пресс-подхода в Государственной думе, Дмитрий Ионин предложил наделить Президента РФ правом ограничивать предельно допустимые отпускные цены в аптеках, как на лекарственные препараты, так и на медицинские изделия.
«Зачем это делать? Сегодня дефицит медицинских масок, на них огромный спрос, их уже 1,5 млн в день шьют, но все равно спрос не удовлетворяется в полной мере. Что происходит в аптеках, мы видим. Только за последний месяц рост цен на маски составил 106% по РФ, а в некоторых регионах и 400-450%. Они сегодня навариваются на масках, а завтра будут навариваться на лекарствах. В нынешних условиях такие маски-шоу от аптек недопустимы», – сказал депутат.
Также парламентарий отметил, что в условиях пандемии коронавируса расцветёт пышным цветом продажа фальсифицированных лекарств. В соответствии с рассматриваемым сегодня законопроектом ответственность за распространение в интернете фальсификата будет усилена и дифференцирована. Нарушителям, согласно прошедшим первое чтение поправкам, будут грозить серьезные штрафы, а также длительное лишение свободы.
«Необходимо усиливать за это ответственность, в том числе уголовную. Но при этом необходимо облегчить продажу через интернет лекарственных препаратов и медицинских изделий для лицензированных аптек и иных медицинских центров. Нам необходимо отсечь аферистов и дать возможность властям блокировать сайты, которые занимаются продажей фальсификата или контрафактной продукции», – добавил Дмитрий Ионин.
© «Вечерние ведомости»
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