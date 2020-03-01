Вузы Нижнего Тагила перешли на дистанционное обучение из-за коронавируса

16:10 | 18.03.2020

Фото: vk.com

В Нижнем Тагиле на дистанционную форму обучения переведены НТИ (филиал УрФУ) и НТГСПИ.



В педагогическом институте отметили, что завтра, 19 марта, дистанционно начнут обучать первокурсников, вторые и третьи курсы перейдут на дистанционное обучение с 23 марта. Выпускники же находятся на каникулах и готовятся к защите дипломов.



Занятия на дистанционной основе в НТИ пока под вопросом до особого распоряжения.



Напомним, колледжи и техникумы Нижнего Тагила уже закрыли свои двери для студентов. Заместитель главы Нижнего Тагила по соцполитике Валерий Суров сообщил, что вопрос о посещении детьми школ и детсадов остается в зоне ответственности родителей.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»