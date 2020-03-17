Губернатор Свердловской области подписал особый указ по коронавирусу

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о введении ограничительных мер в регионе.1. До 12 апреля введен запрет на проведение мероприятий более 50 человек;2. На жителей из групп риска и работодателей налагается особая ответственность:– прибывшим из неблагополучных по коронавирусу стран, проживающим с ними, а также лицам, имеющим предписания Роспотребнадзора, необходимо обеспечить самоизоляцию, сообщить о себе властям, незамедлительно обращаться к медикам при появлении симптомов. Минздраву поручено создать условия для оформления больничных гражданам, прибывшим из территорий риска, без посещения медучреждений;– работодателям предстоит оказывать содействие (!) в обеспечении режима самоизоляции работников на дому, исключить появление на рабочем месте лиц, прибывших из неблагоприятных по COVID-19 стран, оказывать содействие Роспотребнадзору.3. Предусмотрена дополнительная дезинфекция мест массового пребывания людей, в том числе жилищного фонда и общественного транспорта;4. Особое внимание уделят пожилым жителям Свердловской области – медицинскую помощь им будут оказывать в приоритетном порядке;5. Посещение детьми садиков, школ и иных учебных заведений – по решению родителей.