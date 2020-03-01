В Каменске-Уральском свердловчанину назначили штраф за использование поддельной справки для получения прав

21:38 | 17.03.2020

Фото: penzasmi.ru

В Каменске-Уральском вынесли приговор свердловчанину, обвиняемому в использовании заведомо подложного документа с целью получения водительского удостоверения без прохождения медкомиссии, об этом рассказали в областной прокуратуре.



Подсудимый Александр Топнев предъявил справку, купленную за 2 тысячи рублей, специалисту ГБУ Свердловской области «Многофункциональный центр», чтобы получить права. В этот день сотрудники полиции, после получения документов в РЭО ГИБДД МО МВД России «Каменск-Уральский» установили, что документ является подложным.



В результате суд назначит Топневу штраф в размере 8 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»