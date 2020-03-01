В Екатеринбурге проходит практический семинар по трезвенному просвещению

18:58 | 17.03.2020

Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

В уральской столице сегодня, 17 марта, открылся семинар по изучению теории и практики трезвенного просвещения, об этом рассказали в пресс-службе Екатеринбургской епархии.



Мероприятие организовали Синодальный отдел по благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви и Екатеринбургская епархия. В рамках семинара участники в течение трех дней будут узнавать о деятельности по профилактике алкоголизма, помощи страждущим, а также особенностях трезвенного воспитания и просвещения. Об этом будут рассказывать психологи, социологи, священники и педагоги.



«Необходимо учиться помогать страждущим, мотивировать людей на эту деятельность, находить ресурсы для этой сферы, - подчеркнул руководитель епархиального отдела утверждения трезвости протоиерей Игорь Бачинин. - Важно время от времени смотреть «со стороны» на происходящее, переосмысливать процессы, которые происходят в обществе».

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»