В Свердловской области могут ввести запрет на групповые поездки детей в каникулы

17:58 | 17.03.2020

Фото: echo.tomsk.ru

В Свердловской области обсуждают вопрос о введении запрета на групповые поездки детей. Предполагается, что ограничения введут на время весенних школьных каникул.



В департаменте информационной политики Свердловской области сообщили, что данное ограничение может касаться не только выезда организованный групп детей за пределы региона, но и передвижений по области.



Напомним, что для предотвращения распространения вируса на Среднем Урале также отменили международные соревнования.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»