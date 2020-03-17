Из-за снегопада Екатеринбург встал в восьмибалльные пробки

09:31 | 17.03.2020

Фото: Яндекс.Пробки

Утро в Екатеринбурге началось с пробок и ДТП. Из-за погодных условий в столице Урала машины встали в восьмибалльные пробки.



По данным сервиса Яндекс.Пробки, наиболее плотные заторы образовались в местах, где произошли аварии. Так, автомобилисты стоят на Кольцовском тракте из-за ДТП на 1-м км. В пробках замер квадрат пр. Ленина - Московская - Пестеревский пер. - Репина, а также улица Татищева: на пересечении Московской и Ленина зафиксировано ДТП.



Из-за столкновений на дорогах пробки возникли и на Вильгельма де Геннина, Гурзуфской, Мельникова, проспекте Космонавтов, Готвальда, Зенитчиков.

Также сложности наблюдаются на транспортной развязке у «Калины», на улицах Высоцкого, Малышева, Восточная, Карла Либкнехта, Куйбышева, Фурманова, Халтурина, Бебеля, Черепанова, Машиностроителей, в Базовом переулке и других местах.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»