В Екатеринбурге отмечают столетие Республики Татарстан

15:48 | 16.03.2020

Фото: Администрация города Екатеринбурга

В уральской столице отмечают столетие образования Республики Татарстан, официальный старт праздничных мероприятий состоялся на площадке Свердловского государственного областного Дворца народного творчества.



В рамках открытия прошел XIII межрегиональный конкурс песни и инструментальной музыки «Урал сандугачы» («Уральский соловей»). Также состоялась выставка, на которой свердловчане могли ближе познакомиться с культурой и национальной кухней татарского народа.



«Юбилей республики широко отмечается во всех регионах страны. Нам особенно приятно, что в праздничных мероприятиях принимают участие и жители Екатеринбурга. Нас всех объединяет трепетное отношение к общей истории», – отметила заместитель постоянного представителя Республики Тататрстан в Свердловской области Фавия Сафиуллина.



Напомним, Автономная Татарская Советская Социалистическая Республика (АТССР) была образована 27 мая 1920 года.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»