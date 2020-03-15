Екатеринбургский «Ельцин Центр» посетит посол США в России

13:59 | 16.03.2020

Фото: Вечерние Ведомости

Сегодня, 16 марта, во время визита в Екатеринбург посол США в России Джон Салливан посетит «Ельцин Центр», такая информация указана в распространенном сообщении посольства США в Москве.



Кроме того, посол планирует провести встречу с митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Кириллом и посетить Храм на Крови. Также состоится встреча с молодыми лидерами в сфере традиционного инклюзивного образования.



Стоит отметить, что поездка Салливана в уральскую столицу будет первым визитом в регионы России, в ходе которого он лично ознакомится с работой генконсульства США.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»