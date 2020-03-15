Новости дня
13:25 | 16.03.2020
Фото: ural-meridian.ru
На трассе Пермь – Екатеринбург будет затруднено движение из-за ремонта
Кроме того, из-за ремонта на 331 км с 15 по 18 марта ограничено движение для всех видов транспорта в сторону Перми. Проезд осуществляется по съездам на 332 км, также существует альтернативный проезд через Московский тракт.
Отмечается также, что для левых поворотов в с. Новоалексеевского и Чусоводстрой предусмотрены развязки на 337 и 317 км автодороги.
Водителей попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также следить за знаками и соблюдать ПДД.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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