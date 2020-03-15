На трассе Пермь – Екатеринбург будет затруднено движение из-за ремонта

13:25 | 16.03.2020

Фото: ural-meridian.ru

Из-за ремонта путепровода на 337 км трассы Пермь – Екатеринбург 19 и 20 марта будет затруднено движение, об этом сообщили в пресс-службе «Уралуправтодора».



Кроме того, из-за ремонта на 331 км с 15 по 18 марта ограничено движение для всех видов транспорта в сторону Перми. Проезд осуществляется по съездам на 332 км, также существует альтернативный проезд через Московский тракт.



Отмечается также, что для левых поворотов в с. Новоалексеевского и Чусоводстрой предусмотрены развязки на 337 и 317 км автодороги.



Водителей попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также следить за знаками и соблюдать ПДД.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»