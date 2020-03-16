Неделя в Екатеринбурге началась с семибалльных пробок

09:57 | 16.03.2020

Фото: Яндекс.Пробки

Понедельник в Екатеринбурге начался с семибалльных пробок. Из-за гололеда в столице Урала произошло сразу несколько ДТП.



По данным сервиса Яндекс.Пробки, наиболее серьёзные заторы образовались на транспортной развязке у концерна "Калина", на проспекте Космонавтов, улицах Машиностроителей, Блюхера, Халтурина, Репина, Серафимы Дерябиной, Амундсена, Щербакова, на Кольцовском тракте.



В центре города автомобилисты стоят на проспекте Ленина (от 8 Марта до Московской в обе стороны), на улицах Карла Либкнехта, Восточной, Малышева, Куйбышева, Фурманова, Московская.



В городе зафиксированы десятки аварий. Так, столкновения произошли, в частности, на 8 Марта в районе цирка, на Верх-Исетском бульваре, Волгоградской, Юлиуса Фучика, Автомагистральной, Суходольской и на перекрёстке Машиностроителей - Космонавтов - Баумана.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»