Стали известны подробности вечернего ДТП в Екатеринбурге

09:21 | 16.03.2020

Фото: e1.ru

Накануне вечером в Екатеринбурге такси Volkswagen Polo влетело в стоящую у обочины фуру. В результате происшествия пострадали три человека, сообщают в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.



По предварительным данным, 23-летний таксист не справился с управлением и машину занесло на припаркованный у обочины большегруз Volvo. При этом в Госавтоинспекции подчеркнули, что фура была припаркована по правилам, а в салоне легкового автомобиля все были пристегнуты ремнями безопасности.



В отделении рассказали, что пострадавших, таксиста и двух пассажиров, госпитализировали в 23 горбольницу. У водителя ушиб грудной клетки. У пассажира 1984 года рождения закрытая черепно-мозговая травма, перелом рёбер и ушиб головы. У второго пассажира сотрясение мозга и черепно-мозговая травма.





Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»