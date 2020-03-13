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Фото: e1.ru
Стали известны подробности вечернего ДТП в Екатеринбурге
По предварительным данным, 23-летний таксист не справился с управлением и машину занесло на припаркованный у обочины большегруз Volvo. При этом в Госавтоинспекции подчеркнули, что фура была припаркована по правилам, а в салоне легкового автомобиля все были пристегнуты ремнями безопасности.
В отделении рассказали, что пострадавших, таксиста и двух пассажиров, госпитализировали в 23 горбольницу. У водителя ушиб грудной клетки. У пассажира 1984 года рождения закрытая черепно-мозговая травма, перелом рёбер и ушиб головы. У второго пассажира сотрясение мозга и черепно-мозговая травма.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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