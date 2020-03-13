Депутат екатеринбургской гордумы вышел из карантина по коронавирусу

18:12 | 15.03.2020

Фото: znak.com

Депутата городской думы Екатеринбурга Константина Киселева выписали из больницы, где он проходил карантин из-за подозрения на коронавирусную инфекцию. Как написал депутат в своём Facebook, сегодня он сдал уже четвертый тест на наличие вируса, который, как и все предыдущие, оказался отрицательным.



«Конечно, я буду вспоминать эти почти десять дней с теплом и благодарностью. Врачи и весь персонал 40-й больницы — добрые, профессиональные, человечные. Идешь по улице и понимаешь, что ты в опасности. В карантине полное спокойствие. Ты здоров, персонал в масках, перчатках, халатах. Все дезинфицировано. А здесь? В масках никого. Кто-то кашляет. Кто-то чихает. Никакой дезинфекции. Слякоть, грязь», — написал Константин Киселев.



Напомним, что депутат провёл неделю в Италии, во время того, как там произошла вспышка коронавируса. Вернувшись в Екатеринбург, он решил провести дома две недели, но позже его закрыли на карантин в больнице из-за высокой температуры.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»