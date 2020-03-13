ХК «Спутник» из Нижнего Тагила вышел в финал первенства Свердловской области

16:24 | 15.03.2020

Фото: группа ХК "Спутник" Вконтакте

Команда хоккейного клуба «Спутник» из Нижнего Тагила вышла в финал первенства Свердловской области. Об этом сообщается в группе команды «ВКонтакте».



В плей-офф «Спутник» играл с «Кедром» из Новоуральска. Первый матч, который прошёл 7 марта, выиграл «Спутник». Вчера, 15 марта, во время второй игры тагильчане забросили в ворота хоккеистов из Новоуральска 8 шайб, и тем самым со счётом 8:0 стали победителями и завоевали себе место в финале.



Добавим, что первый матч за главный трофей чемпионата Свердловской области состоится в Нижнем Тагиле 21 марта в 17:00. В финале соперником «Спутника» станет рефтинский ХК «Энергия».

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»