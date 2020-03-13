На свердловской трассе произошло массовое ДТП. Три человека погибли

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области, E!.ru

На трассе Р-242 Пермь – Екатеринбург произошла авария с участием автобуса Красноуфимск – Екатеринбург и нескольких легковых автомобилей. В результате ДТП погибли три человека.В управлении ГИБДД по Свердловской области рассказали, что авария произошла на 309 километре трассы. По предварительным данным, столкнулись Hyundai, Lada Largus и автобус. Один человек, ехавший в Largus пострадал, а трое пассажиров Hyundai погибли. Среди пассажиров автобуса пострадавших нет.В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области сообщили, что на место происшествия прибыли семеро сотрудников МЧС на двух пожарных машинах и сотрудники службы спасения города Первоуральск.