В Нижнем Тагиле молодые люди избили подростка прямо во дворе школы

11:54 | 14.03.2020

Фото: официальная группа Росгвардии "ВКонтакте"

В Нижнем Тагиле двое молодых людей избили подростка прямо на территории школы, а после похитили у него мобильный телефон и наушники. Об этом сообщает пресс-служба региональной Росгвардии.



Инцидент произошёл на территории школы № 95 на улице Бобкова в Дзержинском районе Нижнего Тагила. Там между группой молодых людей произошла драка, и на место выехал экипаж группы задержания.



«Прибыв на место происшествия, стражами порядка был задержаны двое граждан 1997 и 2001 годов рождения. По предварительным, данным задержанные избили на территории образовательного учреждения молодого человека и похитили у него мобильный телефон марки Хонор и наушники», – говорится в сообщении пресс-службы.



Потерпевшего для дачи показаний доставили в ОВД. Задержанных росгвардейцы передали наряду полиции, прибывшему на место.



Один из подозреваемых попытался избавиться от следов содеянного — он сбросил похищенные вещи в автомобиле полицейских. Но ему не удалось это сделать, и вещдоки были изъяты и приобщены к материалам проверки прибывшей на место следственно-оперативной группой.



Информацию о произошедшем дл дальнейшего разбирательства уже передали в Следственный комитет.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»