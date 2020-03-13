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10:38 | 14.03.2020

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Огнеборцев из Сухого Лога наградили за спасение ребёнка из колодца

Глава Сухого Лога Роман Валов поблагодарил пожарных за спасение 7-летнего ребёнка из колодца и вручил личному составу благодарственные письма.

Инцидент произошёл 8 марта, когда семилетний Костя гулял с другом во дворе частного жилого дома. Мальчики увидели лист шифера, которым была накрыта труба высотой около полутора метров, и это вызвало их любопытство.

Тогда Костя по собачьей будке забрался узкий колодец, но не смог удержаться и заскользил вниз. Только на глубине 4 метров он смог найти опору для ног и остановить дальнейший спуск. Друг Кости сразу побежал звать на помощь маму мальчика, которая и вызвала МЧС.

«Огнеборцы срезали верхнюю часть трубы, чтобы добраться до ребёнка, однако его нога застряла, не позволяя выбраться из западни. Было принято решение задействовать тяжёлую технику – экскаваторы, чтобы выкопать трубу и вызволить из плена. В этом помогли работники муниципальных предприятий жилищно-коммунального хозяйства и местные предприниматели. С помощью двух экскаваторов, с трудом продираясь сквозь мёрзлый грунт, участникам спасательной операции удалось наклонить трубу и освободить испуганного ребёнка», – рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

Спасали мальчика 4 часа. Бригада скорой помощи, которая дежурила на месте всё это время, диагностировала у ребёнка лёгкое переохлаждение. Уже через три дня он из больницы был отпущен домой.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»

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