В Екатеринбурге на продажу выставили памятник промышленной архитектуры

10:15 | 14.03.2020

Фото: N1.RU

В Екатеринбурге продают здание «Товарищества электрического освещения «Ёлтышев и Ко», которое является памятником промышленной архитектуры. Стоимость объекта составляет 30 миллионов рублей.



Архитектурный памятник областного значения расположен на улице Максима Горького, 43 Б. Общая площадь здания составляет 342 квадратных метра.



Как говорится в объявлении, собственник рассматривает не только продажу, но и сотрудничество. С помощью партнёров или инвесторов он предлагает изменить культурный объект под офисное здание с последующей его эксплуатацией в коммерческих целях.



По данным Управления госохраны объектов культурного наследия Свердловской области, здание «Товарищества электрического освещения «Ёлтышев и Ко» принадлежало сыновьям известных в Екатеринбурге купцов Андрею Ёлтышеву и Николаю Панфилову. В советское время электростанция получила имя «Луч» и проработала вплоть до 1927 года.



«Здание хорошо сохранилось и до сих пор является подлинным памятником промышленной архитектуры Екатеринбурга», — говорится на сайте Управления госохраны объектов культурного наследия Свердловской области.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»