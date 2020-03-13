Свердловский облсуд вынес решение по делу бывшего замначальника райотдела полиции в Екатеринбурге

00:47 | 14.03.2020

Свердловский областной суд оставил в силе приговор заместителю начальника отдела полиции № 11 УМВД России по Екатеринбургу Алексее Кандыбе и оперативному дежурному дежурной части ОП № 11 Денису Сергееву. Ранее, приговором Железнодорожного районного Екатеринбурга они были признаны виновными по ч. 1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями») к наказанию в виде лишения права занимать должности в правоохранительных органах, связанные с исполнением функций представителя власти (Кандыба на срок 5 лет, Сергеев на 4).



Адвокаты осужденных подали апелляционные жалобы на приговор, требуя вынесения оправдательного вердикта.



По версии следствия, ночью 14 июля 2018 года Алексей Кандыба, находившийся в баре по улице Челюскинцев в Екатеринбурге, вступил в межличностный конфликт с ранее незнакомым ему гражданином Д. Желая проучить своего оппонента, он созвонился по сотовому телефону со своим подчиненным, дав незаконное указание о направлении в увеселительное заведение сотрудников ППСП, которые задержали гражданина и увезли его в ОП №11, где он находился до утра, несмотря на отсутствие состава какого-либо административного правонарушения.



По мнению адвокатов Кандыбы, у него были основания для пресечения якобы противоправных действий Д., и его административного задержания. При вызове сотрудников полиции Кандыба, как считает адвокат, руководствовался не мотивом личной неприязни и не желанием продемонстрировать Д. свои полномочия, а необходимостью пресечь противоправное поведение потерпевшего. Между тем, в декабре 2018 года сам Кандыба дал признательные показания.



Свердловский облсуд оставил наказание в силе.

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