В Екатеринбурге День строителя будут отмечать в центре города

21:42 | 13.03.2020

Фото: Администрация города Екатеринбурга

В уральской столице вопреки традиции День строителя 9 августа будут отмечать в центре города. Обычно праздничные мероприятия проводили в ЦПКиО имени В.В. Маяковского.



План проведения праздника обсудили сегодня на заседании в екатеринбургской администрации. Во время совещания был утвержден состав Оргкомитета. Его председателем стал министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков. Также была выбрана рабочая группа по подготовке праздника, которую возглавила исполнительный директор СРО «Ассоциация строителей Урала» Вера Белоус.



«В 2020 году мы ощутили потребность что-то поменять в ставшем уже традиционном праздновании, изменить его концепцию – отметила Вера Белоус. – В первую очередь это касается площадки и формата Дня. По результатам он-лайн опроса представители строительных компаний города высказали пожелание провести праздник не в ЦПКиО имени В. В. Маяковского, а в другом месте, и отдали предпочтение центру города – Плотинке, что позволит привлечь дополнительное внимание горожан. Кроме того, это знаковое для отрасли место: здесь находится памятник первому строителю Екатеринбурга и будет создан горельеф "Строители Екатеринбурга" в рамках подготовки к 300-летию города».



Мэр города, Александр Высокинский, заявил, что не против отмечания праздника на Плотинке. Главное, на его взгляд, при принятии решения понимать сколько людей будет на празднике и выбрать наиболее удобное место.



Кроме того, глава города подчеркнул, что отдельное чествование нужно устроить ветеранам войны и труженикам тыла стройкомплекса в год 75-летия войны, а также необходимо сделать больше конкурсных программ для детей.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»