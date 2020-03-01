Урал примет эстафету «Марафона Победы» на следующей неделе

Росреестр в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне запустил всероссийский проект «Марафон Победы». Он охватит десятки городов, в которых состоится поэтапная передача копии Знамени Победы и флага Росреестра, а также пройдут торжественные мероприятия.Участие в проекте принимают сотрудники территориальных управлений Росреестра, филиалов Федеральной кадастровой палаты, также подключились ФНС России, Федеральное казначейство, региональные органы исполнительной власти.Проект стартовал 23 февраля, в День защитника Отечества, во Владивостоке. Сотрудники территориального управления Росреестра по Приморскому краю организовали торжественные мероприятия возле мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота» и стелы «Владивосток - город воинской славы».10 марта, в Новосибирске прошел второй этап проекта. На мемориальном ансамбле «Монумент Славы» состоялась церемония возложения цветов к Вечному огню, в которой приняли участие представители аппарата полпреда Президента РФ в Сибирском федеральном округе, курсанты Новосибирского высшего военного командного училища, волонтёры и школьники.Екатеринбург принимает эстафету «Марафона Победы» 18 марта в 13.00 в Музее военной техники, расположенном по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Александра Козицына, 2.8 мая 2020 года состоится торжественная церемония в Москве.Завершится «Марафон Победы» на Сахалине 2 сентября, в годовщину окончания Второй Мировой войны.